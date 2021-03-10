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Категорий: 18

Закат эпохи: как Роналду "казнят" за позорный вылет из Лиги чемпионов

"Ювентус" снова вылетел из Лиги чемпионов, а Криштиану Роналду не забил ни одного гола в плей-офф этого турнира впервые с 2005 года. При этом португалец ещё и допустил ошибку в момент решающего гола "Порту". Болельщики окрестили эту игру закатом эры Роналду, ведь в параллельном матче снова зажигал норвежец Холанд, которому прочат все рекорды Криша.

10 марта 2021, 11:45
<p>Фото © <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44737597/page/1/value/Sportimage/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sportimage</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/44737597/page/1/value/PA%2520Images/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PA Images</a> / Jonathan Moscrop</p>

Фото © Sportimage / PA Images / Jonathan Moscrop

Три года назад Криштиану Роналду в ранге лучшего футболиста мира (хорошо, одного из двух лучших) перешёл в "Ювентус", чтобы помочь туринцам выиграть Лигу чемпионов. Португальца не зря называют королём этого турнира: он поднимал над головой кубок чаще любого игрока за последние 50 лет и к тому же является лучшим бомбардиром ЛЧ за всю историю. Уж кто-кто, а этот парень точно знает, как куются победы.

Фото © Sportimage / PA Images / Jonathan Moscrop

Фото © Sportimage / PA Images / Jonathan Moscrop

А вот "Ювентусу" в последние годы катастрофически не везло. Туринцы дважды за четыре года останавливались в шаге от "ушастого" кубка, уступая в финале. Но с приходом Роналду... не могут пробиться даже в полуфинал! Проигрыш в четвертьфинале и два вылета в 1/8 финала — это явно не тот результат, о котором мечтали боссы и болельщики "Юве", когда клуб покупал самого дорогого футболиста в истории.

Вчерашний вылет от "Порту" получился своего рода апофеозом кошмара Роналду. Соперник целый час играл в меньшинстве, но Криштиану так и не смог забить. А в решающий момент ещё и допустил жуткую оплошность: мяч во время голевого штрафного пролетел между ног португальца, который зачем-то отвернулся в сторону ворот (видимо, чтобы лучше разглядеть гол).

Главный тренер Андреа Пирло признал ошибку своего лучшего игрока.

Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, они посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным. Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили, — резюмировал раздосадованный Пирло.

Фото © EPA / ALESSANDRO DI MARCO

Фото © EPA / ALESSANDRO DI MARCO

В итоге Роналду закончил этот плей-офф с нулём в графе "забитые мячи" — такого с ним не случалось, страшно подумать, целых 16 лет! В 2005 году Криш не сумел поразить ворота "Милана", который в итоге добрался до финала.

Неудачи Роналду выглядят ещё печальнее на фоне успехов юного Эрлинга Холанда. Пока 36-летний португалец страдает без голов, 20-летний норвежец штампует их пачками. За 14 матчей в Лиге чемпионов он забил уже 20 мячей, и это абсолютный рекорд всех времён. Предыдущее достижение принадлежало Гарри Кейну, которому для получения той же отметки понадобилось на десять матчей больше.

Кажется, смена поколений в мировом футболе происходит прямо сейчас. Холанд — это настоящее и будущее, а вот Криштиану — славное прошлое. Болельщики после его провала были весьма категоричны в своих высказываниях, буквально "казнив" одного из лучших игроков мира.

Отработанный материал. Он никогда даже близко не будет к уровню Месси

Brandon681018

Ему 36. Дайте отдохнуть. С такой командой ничего не добьёшься

mufc_shah

Пеналду снова растворился на поле

NvR_Good

Без Модрича и Крооса ничего не может

FCB_isaac

"Ювентус" стал только хуже с Пеналду. Без него они выиграли два кубка ЛЧ, а с ним — ни одного

Carushowstan

Роналду нужно продавать. Хватит ли у боссов "Юве" яиц на это?

sujays06

Разыскивается: Криштиану Роналду. Последний раз видели в "Инстаграме". Любит бить пенальти, орать на партнёров и быть в тени Месси. Возможные места нахождения: Специя, Верона, Лечче.

DeBruyne0518

Если "Ювентус" всё ещё мечтает выиграть Лигу чемпионов, то перед клубом стоит серьёзный выбор: продолжать верить в стареющую легенду или сделать ставку на юных гениев, как это сделала та же "Боруссия". Ответ узнаем в следующем сезоне, а в этом остаётся лишь констатировать: эпоха Роналду подошла к концу.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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