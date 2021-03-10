Закат эпохи: как Роналду "казнят" за позорный вылет из Лиги чемпионов

Три года назад Криштиану Роналду в ранге лучшего футболиста мира (хорошо, одного из двух лучших) перешёл в "Ювентус", чтобы помочь туринцам выиграть Лигу чемпионов. Португальца не зря называют королём этого турнира: он поднимал над головой кубок чаще любого игрока за последние 50 лет и к тому же является лучшим бомбардиром ЛЧ за всю историю. Уж кто-кто, а этот парень точно знает, как куются победы.

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А вот "Ювентусу" в последние годы катастрофически не везло. Туринцы дважды за четыре года останавливались в шаге от "ушастого" кубка, уступая в финале. Но с приходом Роналду... не могут пробиться даже в полуфинал! Проигрыш в четвертьфинале и два вылета в 1/8 финала — это явно не тот результат, о котором мечтали боссы и болельщики "Юве", когда клуб покупал самого дорогого футболиста в истории.

Вчерашний вылет от "Порту" получился своего рода апофеозом кошмара Роналду. Соперник целый час играл в меньшинстве, но Криштиану так и не смог забить. А в решающий момент ещё и допустил жуткую оплошность: мяч во время голевого штрафного пролетел между ног португальца, который зачем-то отвернулся в сторону ворот (видимо, чтобы лучше разглядеть гол).

💥 Пушка Оливейры, которая похоронила надежды Роналду Пирло и Буффона на ушастого в этом сезоне.



Щенсный, как дела?https://t.co/QzshYKseIQ pic.twitter.com/stlivNUxiL — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Главный тренер Андреа Пирло признал ошибку своего лучшего игрока.

— Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, они посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным. Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили, — резюмировал раздосадованный Пирло.

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В итоге Роналду закончил этот плей-офф с нулём в графе "забитые мячи" — такого с ним не случалось, страшно подумать, целых 16 лет! В 2005 году Криш не сумел поразить ворота "Милана", который в итоге добрался до финала.

Неудачи Роналду выглядят ещё печальнее на фоне успехов юного Эрлинга Холанда. Пока 36-летний португалец страдает без голов, 20-летний норвежец штампует их пачками. За 14 матчей в Лиге чемпионов он забил уже 20 мячей, и это абсолютный рекорд всех времён. Предыдущее достижение принадлежало Гарри Кейну, которому для получения той же отметки понадобилось на десять матчей больше.

Кажется, смена поколений в мировом футболе происходит прямо сейчас. Холанд — это настоящее и будущее, а вот Криштиану — славное прошлое. Болельщики после его провала были весьма категоричны в своих высказываниях, буквально "казнив" одного из лучших игроков мира.

Отработанный материал. Он никогда даже близко не будет к уровню Месси Brandon681018

Ему 36. Дайте отдохнуть. С такой командой ничего не добьёшься mufc_shah

Пеналду снова растворился на поле NvR_Good

⚪️⚫️ A frustrating evening for Cristiano Ronaldo...#UCL pic.twitter.com/nN9tvAHjxw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2021

Без Модрича и Крооса ничего не может FCB_isaac

"Ювентус" стал только хуже с Пеналду. Без него они выиграли два кубка ЛЧ, а с ним — ни одного Carushowstan

Роналду нужно продавать. Хватит ли у боссов "Юве" яиц на это? sujays06

Разыскивается: Криштиану Роналду. Последний раз видели в "Инстаграме". Любит бить пенальти, орать на партнёров и быть в тени Месси. Возможные места нахождения: Специя, Верона, Лечче. DeBruyne0518

Если "Ювентус" всё ещё мечтает выиграть Лигу чемпионов, то перед клубом стоит серьёзный выбор: продолжать верить в стареющую легенду или сделать ставку на юных гениев, как это сделала та же "Боруссия". Ответ узнаем в следующем сезоне, а в этом остаётся лишь констатировать: эпоха Роналду подошла к концу.

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