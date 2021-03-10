Чудо-камбэка не произошло: "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов
Каталонский клуб сыграл вничью с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ.
Фото © twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" не смогла совершить чудо-камбэк после 1:4 дома от "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Матч в Париже завершился ничьей — 1:1. У ПСЖ с пенальти забил Килиан Мбаппе, а у каталонцев шикарный мяч положил Лионель Месси. Аргентинец мог оформить и дубль, но в самой концовке первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.
LEO MESSI TAKE A BOW pic.twitter.com/02ALd09CM8— 🇮🇪 (@Ifcscott) March 10, 2021
Получается, что Месси вслед за Роналду прекращает борьбу в Лиге чемпионов.
В параллельном матче "Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" благодаря голам Мохамеда Салаха и Садио Мане (2:0). Счёт по сумме двух встреч 4:0, таким образом, команда Юргена Клоппа прошла в следующую стадию.
Лига чемпионов. 1/8 финала
ПСЖ — "Барселона" — 1:1
Голы: Мбаппе 31' (1:0), Месси 45+3' (1:1)
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