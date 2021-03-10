Чудо-камбэка не произошло: "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов

"Барселона" не смогла совершить чудо-камбэк после 1:4 дома от "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Матч в Париже завершился ничьей — 1:1. У ПСЖ с пенальти забил Килиан Мбаппе, а у каталонцев шикарный мяч положил Лионель Месси. Аргентинец мог оформить и дубль, но в самой концовке первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.