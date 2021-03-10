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Чудо-камбэка не произошло: "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов

Каталонский клуб сыграл вничью с ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ.

10 марта 2021, 22:01
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/FCBarcelona" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/FCBarcelona</a></u></p>

Фото © twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" не смогла совершить чудо-камбэк после 1:4 дома от "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Матч в Париже завершился ничьей — 1:1. У ПСЖ с пенальти забил Килиан Мбаппе, а у каталонцев шикарный мяч положил Лионель Месси. Аргентинец мог оформить и дубль, но в самой концовке первого тайма ему не удалось реализовать пенальти.

Получается, что Месси вслед за Роналду прекращает борьбу в Лиге чемпионов.

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В параллельном матче "Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" благодаря голам Мохамеда Салаха и Садио Мане (2:0). Счёт по сумме двух встреч 4:0, таким образом, команда Юргена Клоппа прошла в следующую стадию.

Лига чемпионов. 1/8 финала

ПСЖ — "Барселона" — 1:1

Голы: Мбаппе 31' (1:0), Месси 45+3' (1:1)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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