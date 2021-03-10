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Категорий: 18

Панарин вернулся на лёд после громких обвинений в избиении девушки

В хоккейном клубе его возврату посвятили дружеское видео.

10 марта 2021, 19:39
<p>Артемий Панарин. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Артемий Панарин. Фото © ТАСС / Zuma

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин снова вернулся к тренировкам команды. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.

На опубликованном хоккейным клубом видео российский нападающий, которого ранее обвиняли в избиении 18-летней девушки, выходит на лёд с фразой "Скажите это вместе с нами: Привет, Бредмэн". Таково прозвище россиянина.

Уже завтра нью-йоркский "Рейнджерс" сыграет гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ. Противниками станут "Бостон Брюинз".

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"Панарин — главная звезда атаки": Эксперт НХЛ рассказал о проблемах "Рейнджерса" без россиянина

До сегодняшнего дня самый дорогой российский игрок НХЛ Артемий Панарин находился в отпуске. В него хоккеист ушёл после скандального интервью Андрея Назарова, в котором тренер обвинил хоккеиста в избиении девушки много лет назад. В свою очередь агент Панарина Пол Теофанос называл эти обвинения ложью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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