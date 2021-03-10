Панарин вернулся на лёд после громких обвинений в избиении девушки
В хоккейном клубе его возврату посвятили дружеское видео.
Артемий Панарин. Фото © ТАСС / Zuma
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин снова вернулся к тренировкам команды. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.
На опубликованном хоккейным клубом видео российский нападающий, которого ранее обвиняли в избиении 18-летней девушки, выходит на лёд с фразой "Скажите это вместе с нами: Привет, Бредмэн". Таково прозвище россиянина.
Say it with us:— New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021
PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r
Уже завтра нью-йоркский "Рейнджерс" сыграет гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ. Противниками станут "Бостон Брюинз".
До сегодняшнего дня самый дорогой российский игрок НХЛ Артемий Панарин находился в отпуске. В него хоккеист ушёл после скандального интервью Андрея Назарова, в котором тренер обвинил хоккеиста в избиении девушки много лет назад. В свою очередь агент Панарина Пол Теофанос называл эти обвинения ложью.
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