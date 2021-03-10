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"Крым никогда не был украинским": киевский политолог заявил о неизбежности потери полуострова

Он также назвал условие, при котором регион мог остаться под контролем Незалежной.

10 марта 2021, 19:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинский политолог Алексей Голобуцкий считает, что потеря Крыма была неизбежна. Такое мнение он выразил в эфире ютуб-канала UkrLife.

По его мнению, Киев не предпринял шагов для выработки цели существования самой страны. Эксперт отметил, что различные группы населения видят будущее Незалежной по-разному, что делает невозможным функционирование Украины как единого государства.

"Для меня как историка война, гражданская или агрессия, — вопрос времени. <…> Если бы мы разделились ещё 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах: мы — в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. Лайфа) были бы частью России", — подчеркнул Голобуцкий.

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Кроме того, политолог добавил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, уточнив, что этого можно было избежать.

"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — сказал Голобуцкий.

По мнению эксперта, полуостров мог остаться под контролем Киева, только если бы его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.

Ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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