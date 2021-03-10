"Крым никогда не был украинским": киевский политолог заявил о неизбежности потери полуострова
Он также назвал условие, при котором регион мог остаться под контролем Незалежной.
Фото © Pixabay
Украинский политолог Алексей Голобуцкий считает, что потеря Крыма была неизбежна. Такое мнение он выразил в эфире ютуб-канала UkrLife.
По его мнению, Киев не предпринял шагов для выработки цели существования самой страны. Эксперт отметил, что различные группы населения видят будущее Незалежной по-разному, что делает невозможным функционирование Украины как единого государства.
"Для меня как историка война, гражданская или агрессия, — вопрос времени. <…> Если бы мы разделились ещё 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах: мы — в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. Лайфа) были бы частью России", — подчеркнул Голобуцкий.
Украинский тиктокер смонтировал видео, от лица пилота предложив россиянам "выпрыгнуть над Крымом" прямо на лету
Кроме того, политолог добавил, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, уточнив, что этого можно было избежать.
"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — сказал Голобуцкий.
По мнению эксперта, полуостров мог остаться под контролем Киева, только если бы его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.
Ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов рассказал свою версию причины потери Украиной Крыма.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Лента новостей
Эксперт призвал не связывать сбой в работе госпорталов с замедлением трафика Twitter
сегодня в 19:20
"Каждая страна чтит своих героев": Мэр Тернополя ответил на претензии Израиля о переименовании стадиона в честь Шухевича
сегодня в 19:17
Twitter отреагировал на замедление его работы в России из-за нарушений
сегодня в 19:10
Выбор редакции
В ЛНР опровергли сообщения об обстреле жилых кварталов со стороны ВСУ
Политолог назвал "популизмом" заявление Зеленского о готовности к личной встрече с Путиным
В США пригрозили дополнительными санкциями по "Северному потоку — 2 "
Панарин вернулся на лёд после громких обвинений в избиении девушки
СКА, "Динамо" и "Авангард" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина
Комментариев: 0