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"Каждая страна чтит своих героев": Мэр Тернополя ответил на претензии Израиля о переименовании стадиона в честь Шухевича

Отказываться от идеи градоначальник не намерен.

10 марта 2021, 19:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на заявление посла Израиля, который потребовал отменить решение о присвоении городскому стадиону имени украинского националиста Романа Шухевича. Градоначальник считает, что дипломатический представитель стал заложником "советской историографии".

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"Украинская повстанческая армия* (ОУН-УПА) и её главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощённых и угнетённых народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи тех времён это хорошо понимали. Поэтому присоединялись к УПА, помогали и поддерживали повстанцев", — написал мэр на своей странице в "Фейсбуке".

Также Надал напомнил, как с сентября 1942 года по февраль 1943-го Шухевич вместе с супругой Натальей прятал в собственном доме жившую по соседству еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Позже Шухевич переправил девочку с фальшивыми документами в монастырь, где она благополучно пережила и немецкую оккупацию, и холокост.

В заключение глава Тернополя написал, что можно бесконечно дискутировать на эту тему, но решение о присвоении стадиону имени Шухевича не будет отменено. "Каждая страна чтит своих героев", — подытожил он.

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Напомним, ранее посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил присвоение стадиону в Тернополе имени украинского националиста Шухевича и потребовал немедленно отменить решение. На этом стадионе в мае должен пройти финал Кубка Украины по футболу. Решение о переименовании стадиона горсовет Тернополя принял единогласно 5 марта.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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