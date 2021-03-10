Twitter отреагировал на замедление его работы в России из-за нарушений
В администрации ресурса уверяют, что руководствуются "политикой нулевой терпимости" к использованию соцсети в незаконных целях.
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В администрации американской соцсети Twitter "глубоко обеспокоены" в связи с решением Роскомнадзора замедлить работу ресурса в России из-за массовых нарушений. Однако в руководстве соцсети говорят о якобы имеющих место "участившихся попытках заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете". Об этом сообщает Reuters.
В "Твиттере" заверили, что у них "политика нулевой терпимости" к сексуальной эксплуатации детей, распространению суицидальных идей или "любому незаконному поведению или другой незаконной деятельности, включая приобретение или продажу наркотиков".
Вместе с тем у Роскомнадзора другие данные. В ведомстве рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Социальная сеть злостно нарушает российское законодательство, утверждают в РКН. Ранее Лайф сообщал, что ведомство замедлило трафик соцсети из-за невыполнения требований об удалении контента и пригрозило полной блокировкой. В Кремле назвали это вынужденной мерой.
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