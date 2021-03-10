Twitter отреагировал на замедление его работы в России из-за нарушений

В администрации американской соцсети Twitter "глубоко обеспокоены" в связи с решением Роскомнадзора замедлить работу ресурса в России из-за массовых нарушений. Однако в руководстве соцсети говорят о якобы имеющих место "участившихся попытках заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете". Об этом сообщает Reuters.