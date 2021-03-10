В университете в Киеве с размахом встретили 8 Марта, торжественно открыв женский туалет — видео
Церемония завершилась распитием шампанского.
В киевском университете к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. Видео © Соцсети
В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве (Украина) к празднику 8 Марта торжественно открыли женский туалет. Об этом сообщает УНИАН. Видео с церемонии, которую провели с помпой, появилось в соцсетях и активно там обсуждается.
В ролике можно увидеть, как на фоне двери нового туалета выступает представитель администрации университета. Он читает стихи и торжественно перерезает перед клозетом красную ленточку. По его словам, туалет был отремонтирован по указанию ректора вуза, а выбором цветовой гаммы помещения и его отделкой занимались женщины.
Как уточнило агентство, после мероприятия всех присутствовавших пригласили выпить шампанское.
Позднее в киевском университете оправдались за столь пафосное открытие туалета и прокомментировали забавную ситуацию, возникшую накануне Международного женского дня.
"Нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом тоже ничего плохого нет", — заявила помощница ректора Государственного университета телекоммуникаций Ольга Сомко изданию "Обозреватель".
Она добавила, что новой уборной будут пользоваться студенты вуза, что улучшит условия их обучения.
А ранее житель Красноярска подал в суд за нравственные страдания. Больше всего мужчина, находящийся под арестом, мучился из-за отсутствия нормального туалета.
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