В университете в Киеве с размахом встретили 8 Марта, торжественно открыв женский туалет — видео

Церемония завершилась распитием шампанского.

В киевском университете к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. Видео © Соцсети

В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве (Украина) к празднику 8 Марта торжественно открыли женский туалет. Об этом сообщает УНИАН. Видео с церемонии, которую провели с помпой, появилось в соцсетях и активно там обсуждается.

В ролике можно увидеть, как на фоне двери нового туалета выступает представитель администрации университета. Он читает стихи и торжественно перерезает перед клозетом красную ленточку. По его словам, туалет был отремонтирован по указанию ректора вуза, а выбором цветовой гаммы помещения и его отделкой занимались женщины.

Как уточнило агентство, после мероприятия всех присутствовавших пригласили выпить шампанское.

Позднее в киевском университете оправдались за столь пафосное открытие туалета и прокомментировали забавную ситуацию, возникшую накануне Международного женского дня.

"Нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы, и в этом тоже ничего плохого нет", — заявила помощница ректора Государственного университета телекоммуникаций Ольга Сомко изданию "Обозреватель".

Она добавила, что новой уборной будут пользоваться студенты вуза, что улучшит условия их обучения.