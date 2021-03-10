Эксперт призвал не связывать сбой в работе госпорталов с замедлением трафика Twitter

Сбой в работе сайтов российских государственных органов и замедление работы "Твиттера" со стороны Роскомнадзора не связаны. Об этом заявил эксперт Андрей Анненков в статье для Digital Russia.

Он заметил, что сразу после нарушений в работе ряда сайтов Роскомнадзор опроверг связь с действиями по отношению к социальной сети, однако публика всё же не захотела разделять эти истории.

Эксперт предположил, что к сбоям может быть причастна американская сторона, ранее обещавшая в течение трёх недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Минцифры же позднее объяснило возникшие проблемы сбоем в работе маршрутизаторов "Ростелекома", также подтвердив, что связи инцидента с замедлением скорости работы "Твиттера" нет.

"Подождём ещё сутки-двое прояснения нашей сегодняшней ситуации. Пока определённо можно утверждать только то, что день для сбоя в "Ростелекоме" выбрали не тот", — написал Анненков.

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