Эксперт призвал не связывать сбой в работе госпорталов с замедлением трафика Twitter
По его словам, "Ростелеком" выбрал не очень удачный день для проблем.
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Сбой в работе сайтов российских государственных органов и замедление работы "Твиттера" со стороны Роскомнадзора не связаны. Об этом заявил эксперт Андрей Анненков в статье для Digital Russia.
Он заметил, что сразу после нарушений в работе ряда сайтов Роскомнадзор опроверг связь с действиями по отношению к социальной сети, однако публика всё же не захотела разделять эти истории.
Эксперт предположил, что к сбоям может быть причастна американская сторона, ранее обещавшая в течение трёх недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемую Москве хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds.
Минцифры же позднее объяснило возникшие проблемы сбоем в работе маршрутизаторов "Ростелекома", также подтвердив, что связи инцидента с замедлением скорости работы "Твиттера" нет.
"Подождём ещё сутки-двое прояснения нашей сегодняшней ситуации. Пока определённо можно утверждать только то, что день для сбоя в "Ростелекоме" выбрали не тот", — написал Анненков.
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования. К настоящему моменту сайты госорганов РФ уже заработали.
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