Дом Скрипалей в Солсбери решили выставить на продажу

Дом в британском городе Солсбери, где, по заявлениям местных властей, якобы были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, планируют выставить на продажу после 13 тысяч часов уборки. Об этом сообщает газета Mirror.

По данным издания, чтобы убрать все помещения в доме, потребовалось примерно полтора года. Кроме того, были очищены ещё 13 объектов вокруг Солсбери, где якобы были найдены следы отравляющего вещества. Теперь власти города решили перестроить дом и обставить его новой мебелью, а затем выставить на продажу.

Заметим, что строительные работы уже начались, в доме появилась новая ванная, а также несколько гостиных. Как сообщает Mirror, в ходе ремонта также была снята крыша. Представитель местных властей отметил, что после завершения всех строительных работ дом выставят на продажу в качестве жилой недвижимости без права сдачи в подаренду, чтобы никто не мог "заработать на его истории".

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Британии, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было.

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