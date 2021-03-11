Японский политолог предложил начать блокаду Южных Курил

Японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао заявил, что для решения "территориального вопроса" с Москвой Токио должен показать "готовность и способность" заблокировать несколько проливов между материковой Россией и Южными Курилами. Об этом он написал в статье, опубликованной на портале Newsweek Japan.

"Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения между материковой частью России и четырьмя "северными островами", — отметил политолог.

По мнению Каватао, что японские власти не должны торопиться в решении территориального вопроса. По его словам, следует дождаться, когда мощь России "снизится, как в 1990-е годы". При этом он признал, что в обозримом будущем подобного не предвидится, поэтому Японии нужно "собраться" и настроиться на "долгий процесс".

Пока же официальный Токио мог бы "разрушить главную предпосылку позиции" Москвы и доказывать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года не должно определять "изменения границ между Россией и Японией". Также Каватао заметил, что "лучше во всём этом соблюдать спокойствие и хладнокровие", избегать "излишнего ажиотажа" в СМИ.

"Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса", — указал политолог.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова к развитию двусторонних отношений с Японией, но Москва не намерена делать то, что противоречит конституции.

Напомним, споры РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идут с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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