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Москве пообещали потепление на 25 градусов за двое суток

Такие перепады температуры ожидаются уже в эти выходные.

11 марта 2021, 02:37
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве температура воздуха в субботу, 13 марта, повысится на 20–25 градусов по сравнению с четвергом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днём температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20–25 градусов температура повысится за двое суток с четверга", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

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Он заметил, что не стоит рассчитывать на дальнейшее постепенное потепление. Сильных морозов в столичном регионе не ожидается, однако перепады температуры будут.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 11 марта, днём в столице будет минус шесть-восемь градусов, в пятницу ожидается до семи градусов мороза. В субботу же столбики термометров будут колебаться от минус одного до плюс одного градуса тепла. В воскресенье воздух прогреется до четырёх градусов с отметкой плюс.

Ранее Вильфанд рассказал, что жителей Средней Сибири и Дальневосточного региона России ожидает аномальное потепление.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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