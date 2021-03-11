Москве пообещали потепление на 25 градусов за двое суток

В Москве температура воздуха в субботу, 13 марта, повысится на 20–25 градусов по сравнению с четвергом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днём температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20–25 градусов температура повысится за двое суток с четверга", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Он заметил, что не стоит рассчитывать на дальнейшее постепенное потепление. Сильных морозов в столичном регионе не ожидается, однако перепады температуры будут.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 11 марта, днём в столице будет минус шесть-восемь градусов, в пятницу ожидается до семи градусов мороза. В субботу же столбики термометров будут колебаться от минус одного до плюс одного градуса тепла. В воскресенье воздух прогреется до четырёх градусов с отметкой плюс.

Ранее Вильфанд рассказал, что жителей Средней Сибири и Дальневосточного региона России ожидает аномальное потепление.

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