Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об аномальном потеплении
Температура будет выше нормы на 8–10 градусов.
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Жителей Средней Сибири и Дальневосточного региона России ожидает аномальное потепление. Наступать оно начнёт с сегодняшнего дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Иркутске +8 градусов, в Красноярске 0 градусов, в Туве, Бурятии +4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске +6...+8 градусов, в Хабаровске +6...+8 градусов, во Владивостоке +8...+9 градусов", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.
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Эти показатели сразу на восемь-десять градусов выше обычных для текущего времени года. Особо аномальной будет погода в Забайкалье. Там норма будет превышена сразу на 12 градусов.
Интересно, что европейская часть страны сейчас, наоборот, переживает пик аномального похолодания. В том числе в столичном регионе по-настоящему январские морозы.
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