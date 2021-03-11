Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об аномальном потеплении

Жителей Средней Сибири и Дальневосточного региона России ожидает аномальное потепление. Наступать оно начнёт с сегодняшнего дня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Иркутске +8 градусов, в Красноярске 0 градусов, в Туве, Бурятии +4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске +6...+8 градусов, в Хабаровске +6...+8 градусов, во Владивостоке +8...+9 градусов", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Эти показатели сразу на восемь-десять градусов выше обычных для текущего времени года. Особо аномальной будет погода в Забайкалье. Там норма будет превышена сразу на 12 градусов.

Интересно, что европейская часть страны сейчас, наоборот, переживает пик аномального похолодания. В том числе в столичном регионе по-настоящему январские морозы.

Авторы