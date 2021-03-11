Анонсирована новая мультигра про черепашек-ниндзя

Она будет выполнена в стиле 8-битных приставок.

Компания Dotemu и студия Tribute Games выпустили анонс игры по мотивам известного мультсериала "Черепашки-ниндзя" Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Трейлер игры был опубликован 10 марта.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge воссоединяет Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля", — говорится в описании игры на её страничке в сервисе Steam.

Игроков ожидает дизайн в стиле мультсериала 80-х годов, пиксельная графика, привычный для 8-битных консолей игровой процесс, дополненный свежими механиками, и новая история, в которой предстоит сразиться со Шредером, кланом Фут, Бибопом, Рокстеди и другими злодеями вселенной.

Дата релиза игры пока не известна. Она выйдет на ПК в сервисе Steam и на консолях.