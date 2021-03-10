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Центр Буэнос-Айреса заполонили требующие расследования смерти Марадоны

Собравшиеся поют песни в память об ушедшем легендарном футболисте.

10 марта 2021, 23:25

В центре Буэнос-Айреса собрались тысячи людей с требованием справедливого расследования гибели легендарного футболиста Диего Марадоны. Многие вышли в футболках с десятым номером, под которым играл великий спортсмен.

"Чтобы не суетился по ночам". Стало известно, что сиделка Марадоны добавляла ему в пиво снотворное

"Чтобы не суетился по ночам". Стало известно, что сиделка Марадоны добавляла ему в пиво снотворное

Собравшиеся пришли на акцию с флагами и транспарантами, они также пели песни в память о Марадоне. Многие из них не верят, что расследование доведут до конца и виновные в смерти футболиста будут наказаны. Люди говорят о том, что хотят справедливости. В центр столицы стянуты силы полиции, однако о столкновениях пока не сообщается.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность, которая привела к отёку лёгких. С тех пор следователи пытаются установить, стал ли Марадона жертвой врачебной халатности. По слухам, его дочери Джаннина и Дальма считают, что к смерти отца причастен его доктор Леопольдо Луке. Ранее нейрохирурга обвиняли в непредумышленном убийстве, однако отпустили из-под ареста. Луке отверг возможность медицинской ошибки и заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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