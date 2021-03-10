Госсекретарь США пригрозил отпором "российской дезинформации" о вакцинах от ковида

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил конгрессменов, что намерен давать отпор некоей "российской дезинформации" о вакцинах от ковида. Он заявил что обеспокоен "неправильной и неверной информацией", которую распространяет якобы в том числе Россия.

"Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих, потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит, - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе.