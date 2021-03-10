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Госсекретарь США пригрозил отпором "российской дезинформации" о вакцинах от ковида

Белый дом считает, что Москва якобы пытается очернить западные препараты.

10 марта 2021, 23:16
<p>Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP</p>

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил конгрессменов, что намерен давать отпор некоей "российской дезинформации" о вакцинах от ковида. Он заявил что обеспокоен "неправильной и неверной информацией", которую распространяет якобы в том числе Россия.

"Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих, потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит, - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе.

"Это унизительно!" Американские сенаторы поругались на слушании из-за российской "дезинформации"

"Это унизительно!" Американские сенаторы поругались на слушании из-за российской "дезинформации"

Госсекретарь США заверил, что Штаты "будут стоять твёрдо" и "давать отпор".

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Центр глобального взаимодействия при Госдепе идентифицировал четыре неких российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством разведслужб РФ и занимались распространением дезинформации о западных вакцинах от коронавируса.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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