Госсекретарь США пригрозил отпором "российской дезинформации" о вакцинах от ковида
Белый дом считает, что Москва якобы пытается очернить западные препараты.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / AP
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил конгрессменов, что намерен давать отпор некоей "российской дезинформации" о вакцинах от ковида. Он заявил что обеспокоен "неправильной и неверной информацией", которую распространяет якобы в том числе Россия.
"Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих, потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит, - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе.
Госсекретарь США заверил, что Штаты "будут стоять твёрдо" и "давать отпор".
Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Центр глобального взаимодействия при Госдепе идентифицировал четыре неких российских онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством разведслужб РФ и занимались распространением дезинформации о западных вакцинах от коронавируса.
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