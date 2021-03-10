Учёные обнаружили уникальный средневековый родильный пояс

Группа ученых из Кембриджского, Лондонского и Эдинбургского университетов провела биомолекулярный анализ "родильного пояса". Его женщины носили в эпоху средневековья. Как говорится в опубликованном исследовании, на поясе обнаруженные на ткани следы относятся к цервико-вагинальной жидкости.

"Хотя считается, что эти родильные пояса использовались во время беременности и родов, нет прямых доказательств того, что они действительно носились. Многие содержат молитвы для общей защиты человека, но этот пояс, анализ которого мы провели, содержит и очень конкретные молитвы для защиты женщин в родах и упоминания различных святых, также связанных с женщинами и родами", – рассказывает один из участников исследования доктор из Института археологических исследований Макдональда Кембриджского университета Сара Фиддимент.

Тем не менее, на исследуемом образце были обнаружены визуальные свидетельства того, что действительно он использовался и носился: некоторые изображения и надписи были стерты в результате носки, и на нем есть много пятен.

Также ученые решили провести белковый анализ, который показал, что на поясе содержится большое количество белков, соответствующих цервико-вагинальной жидкости. По утверждению ученых, это указывает на активное использование пояса во время беременности и (или) родов.

"Кроме того, мы обнаружили многочисленные не-человеческие белки, включая мед, молоко и растения, которые использовались в средневековье в качестве препаратов для беременных. Эти данные еще больше усилили нашу уверенность в том, что такие пояса активно использовались беременными в Средневековье", – подытожила Фиддимент.

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