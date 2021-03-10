УАЗ показал 1,5-тонный грузовик на базе "Патриота"

Представлена новая версия лёгкого коммерческого грузовика "УАЗ-Профи". Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила, что его стоимость составляет до 980 тысяч рублей.

Отечественная новинка оснащена усиленной подвеской с двускатной ошиновкой на задней оси, а также 150-литровым баком для ГБО. Помимо этого имеется новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки.

Как говорят производители, особое внимание было уделено комфорту: ветровое стекло и все сиденья теперь оснащены обогревом. Водительское кресло получило поясничный подпор и регулировку по высоте.

В базовую комплектацию "Профи" включены подушки безопасности водителя, регулировка руля, центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъёмники с электроприводом.

С ней в продажу поступит длиннобазная вариация — на 36% больше по площади и на 52% больше по объёму. Она обойдётся в 1 025 000 рублей.

Ранее американцев впечатлила новая версия внедорожника "УАЗ-Патриот". Эксперты отмечали, что внедорожник "построен как танк".

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