УАЗ показал 1,5-тонный грузовик на базе "Патриота"
Модель "Профи" получит обновлённую подвеску и сиденья от стандартного внедорожника.
Фото © УАЗ
Представлена новая версия лёгкого коммерческого грузовика "УАЗ-Профи". Пресс-служба Ульяновского автозавода сообщила, что его стоимость составляет до 980 тысяч рублей.
Отечественная новинка оснащена усиленной подвеской с двускатной ошиновкой на задней оси, а также 150-литровым баком для ГБО. Помимо этого имеется новый вариант исполнения тента с возможностью боковой загрузки.
Как говорят производители, особое внимание было уделено комфорту: ветровое стекло и все сиденья теперь оснащены обогревом. Водительское кресло получило поясничный подпор и регулировку по высоте.
В базовую комплектацию "Профи" включены подушки безопасности водителя, регулировка руля, центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъёмники с электроприводом.
С ней в продажу поступит длиннобазная вариация — на 36% больше по площади и на 52% больше по объёму. Она обойдётся в 1 025 000 рублей.
Ранее американцев впечатлила новая версия внедорожника "УАЗ-Патриот". Эксперты отмечали, что внедорожник "построен как танк".
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