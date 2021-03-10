Дело полковника Черкалина передали в суд
С него ранее взыскали более шести миллиардов рублей.
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Дело бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина поступило в суд. Фигурант рассчитывает на особый порядок рассмотрения. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным издания, экс-начальник контрразведывательного подразделения спецслужбы в кредитно-финансовой и банковской сфере дал показания на своего бывшего руководителя, которому теперь грозит 15-летний срок.
Отмечается, что дело Черкалина поступило в суд 9 марта, судья ещё не назначен.
Как ранее сообщал Лайф, экс-офицер ФСБ проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей.
Ранее Черкалин признал, что у него есть шесть миллиардов рублей, которые он готов вернуть в казну. А родители заявили, что сын передал им на хранение 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей и объяснил это служебной необходимостью. Более шести миллиардов рублей были взысканы.
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