Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн из "служебной необходимости"

Мать подозреваемого призналась, что поверила сыну и не стала задавать ему никаких вопросов.

Полковник ФСБ России Кирилл Черкалин передал родителям на хранение крупную сумму денег в рублях, долларах и евро, объяснив это "служебной необходимостью". Об этом на заседании суда рассказала его мать.

— Сын пришёл, принёс деньги и сообщил, что это служебная необходимость. Больше я ничего не спрашивала, — приводит её слова ТАСС.

В ходе слушания прокурор рассказал, что при обыске в квартире родителей Черкалина правоохранители обнаружили 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей.

Как уже сообщал Лайф, офицер ФСБ проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. Ранее Черкалин признал, что у него есть шесть миллиардов рублей, которые он готов вернуть в казну.