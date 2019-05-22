Полковника ФСБ Черкалина заподозрили в хищении почти полумиллиарда рублей

Сотрудник спецслужбы был задержан по подозрению в получении взятки в 850 тысяч долларов, позднее СМИ сообщали, что в ходе обысков у него обнаружили 12 миллиардов рублей.

Арестованный по делу о взяточничестве в особо крупном размере полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом по ещё одному делу — о хищении 490 миллионов рублей. По версии следствия, силовик совершил преступление совместно с двумя своими бывшими подчинёнными — экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым. Об этом говорилось в материалах следствия, озвученных в Мосгорсуде.

— Оглашается поручение председателя Следственного комитета России, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова, — зачитала материалы дела в ходе заседания судья.

Кроме того, стало известно о ещё одном подозреваемом. Как сообщил на суде представитель Следственного комитета, это бывший член Общественного совета ФСБ Владимир Столяренко. В настоящее время он скрывается от следствия.

— Столяренко подозревается по делу о хищении 490 миллионов рублей и скрывается от следствия наряду с другим подозреваемым Бондаренко (Александр Бондаренко — член правления ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк". — Прим. Лайфа), — сказал представитель СК.

Напомним, в апреле в Москве по делу о коррупции были арестованы три полковника ФСБ. Одного из них — Кирилла Черкалина — обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов. По данным "Росбалта", при обысках у мужчины было найдено 12 миллиардов рублей наличными.