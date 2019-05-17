СМИ: У арестованного полковника ФСБ нашли 12 млрд, он побил "рекорд" Захарченко

Черкалина подозревают в том, что он мог покровительствовать трём банкам, среди которых "Траст" и "Югра".

У арестованного полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина при обысках нашли налички на 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на собственные источники.

Меж тем стоит отметить, что эта сумма на три миллиарда больше, чем та, которую обнаружили у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Таким образом, побит своеобразный рекорд.

По данным СМИ, Черкалина подозревают в том, что он мог покровительствовать трём банкам, за что и получал взятки. Упоминаются такие кредитные учреждения, как "Траст" и "Югра". Первый в прошлом году попал под санацию, а у второго два года назад отозвали лицензию.

При этом официально в материалах дела фигурирует совсем другая сумма. В суде говорилось о 850 тысячах долларов.

Как уже сообщал Лайф, 26 апреля Черкалина отправили в СИЗО на два месяца. Что касается Дмитрия Захарченко, то он в СИЗО с осени 2016 года. На днях прокурор запросил для него наказание в виде 15,5 года лишения свободы.