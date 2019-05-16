Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч

По версии следствия, за эти деньги сотрудник спецслужбы обещал бизнесмену покровительство на протяжении трёх лет.

Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч. Как сообщает ТАСС, материалы дела огласил судья Московского окружного военного суда.

По данным следствия, Черкалин на посту начальника одного из отделов ФСБ получил эти деньги от главы некой компании. Взамен он обещал покровительство на три года — с 2012-го по 2015-й.

Сегодня суд рассматривает жалобу на его арест.

Ранее другого сотрудника ФСБ, правда, уже бывшего, обвинили в хищении 490 млн рублей.