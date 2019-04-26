В СКР рассказали, как экс-полковник ФСБ "разбогател" на полмиллиарда рублей

По данным следствия, бывший силовик запугал предпринимателя возбуждением уголовного дела против него и заставил откупиться долей в бизнесе.

Обвиняемый в хищении в особо крупном размере экс-сотрудник ФСБ РФ полковник Дмитрий Фролов запугал столичного предпринимателя уголовным делом, чтобы получить от него деньги. Глава строительной компании согласился переписать на бывшего силовика часть своего бизнеса общей стоимостью около 490 миллионов рублей. Об этом сообщил в ходе судебного заседания в Басманном суде Москвы представитель следствия.

Как уточнил следователь, в 2011 году Фролов, ещё работая в центральном аппарате ФСБ, обратился к предпринимателю по фамилии Гляделкин, заявив, что его бизнес якобы ставит под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве, а это может привести к возбуждению уголовного дела в отношении Гляделкина. Глава строительной компании согласился передать силовику в полном объёме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО.

— Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 миллионов рублей, — заявил представитель центрального аппарата СК РФ.

Сотрудник СКР подчеркнул, что у Фролова остались связи в правоохранительных органах, в связи с чем следователь настаивал исключительно на аресте бывшего силовика.

Как сообщал Лайф, ранее Дмитрия Фролова задержали по делу о взятках. Вместе с ним фигурантами дела являются глава отдела ФСБ РФ Кирилл Черкалин и другой экс-сотрудник службы — Андрей Васильев. 26 апреля Черкалина арестовали на два месяца.