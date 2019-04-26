В Москве арестованы трое полковников ФСБ по делу о коррупции

По данным следствия, силовики, двое из которых в отставке, причастны к хищению около полумиллиарда рублей.

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении.

Ранее аналогичную меру пресечения сроком на два месяца вынесли в отношении другого полковника ФСБ — Кирилла Черкалина, которого заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. В частности, во время обысков дома и на работе у полковника изъяли крупные суммы, коллекции часов и драгоценности.

Третьим арестованным стал бывший полковник ФСБ Дмитрий Фролов, который в последнее время работал в должности замдиректора сразу в двух компаниях — "Сюльдюкар Нефтегаз" и "Истсиб геологоразведка".

Как сообщал Лайф, Фролова обвиняют в хищении в особо крупном размере. По версии следствия он запугал столичного предпринимателя уголовным делом, чтобы получить от него деньги. Глава строительной компании согласился переписать на бывшего силовика часть своего бизнеса общей стоимостью около 490 миллионов рублей.

Напомним, всех троих задержали накануне по делу о взятках.