Историк рассказал, почему россияне скучают по "лихим 90-м"

Отмечается, что мнение людей об этом периоде не так однозначно.

Тоска по "лихим 90-м", как и иным эпохам прошлого, связана лишь с человеческой ностальгией. Однако если желание вернуть СССР можно объяснить "стабильными" и "справедливыми" временами, то в данном случае у людей совершенно другие мотивы. Так считает историк и телеведущий Николай Сванидзе.

— В 90-х была полная свобода, был ветер весны, в воздухе витало освобождение от всех пут, которые были при советской власти, — рассказал он в интервью "Ленте.ру".

По его словам, может вызывать ностальгию и тот факт, что именно в это время на прилавках магазинов стало появляться больше товаров, ушла "гнетущая атмосфера, когда все говорят одно и то же", и — что немаловажно — была свобода слова.

В свою очередь, социолог "Левада-центра" Денис Волков рассказал, что сейчас происходит переоценка мнений и образ 90-х стал не таким однозначно положительным. Он указал на тот факт, что если спрашивать людей об этом периоде их жизни, то сперва они назовут хорошее, но если спросить о минусах, то их тоже будет перечислено немало, как и в случае с советским периодом.