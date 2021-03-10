Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово — видео
В итоге дебоширку забрала полиция.
Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово. Видео © Telegram / Mash
В московском аэропорту Домодедово задержали рейс S7 из-за неадекватной пассажирки на борту. Авиалайнер должен был следовать в Самару, сообщает Mash.
Девушка как-то пронесла в самолёт пиво. Перед взлётом стюардесса увидела бутылку, после чего разгорелся конфликт. Агрессивная пассажирка начала ругаться матом. Из-за этого экипаж лайнера вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители сняли с рейса авиадебоширку и доставили в отдел. Вылет самолёта был задержан примерно на полчаса.
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Ранее сообщалось, что пьяные пассажиры рейса Новосибирск — Москва устроили дебош на борту самолёта и подрались с полицейскими, которые попытались их вывести из лайнера.
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