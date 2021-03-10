Названы регионы, где могут продлить льготную ипотеку
В остальных, по мнению главы Банка России, программа должна быть свёрнута.
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Действующую сейчас программу льготной ипотеки с господдержкой можно было бы продлить в 24 регионах России. Там не произошло резкого спроса на недвижимость, поэтому негативных факторов пока нет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объём жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".
Эти регионы следующие: Псковская, Астраханская, Томская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Волгоградская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская области, а также Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Алтай, Ставропольский край.
Набиуллина добавила, что программа льготной ипотеки как антикризисная была очень эффективна. Поддержку получили как покупатели жилья, так и строительная отрасль. Однако сейчас, по мнению главы ЦБ, программа должна быть свёрнута. Причиной тому — негативные эффекты. Низкая ипотечная ставка подогрела спрос, а он повышает цены. Результат получается обратным от ожидаемого.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.
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