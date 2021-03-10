Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Названы регионы, где могут продлить льготную ипотеку

В остальных, по мнению главы Банка России, программа должна быть свёрнута.

10 марта 2021, 23:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Действующую сейчас программу льготной ипотеки с господдержкой можно было бы продлить в 24 регионах России. Там не произошло резкого спроса на недвижимость, поэтому негативных факторов пока нет. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объём жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить", — сказала Набиуллина в интервью "Известиям".

Эти регионы следующие: Псковская, Астраханская, Томская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Волгоградская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская области, а также Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Алтай, Ставропольский край.

Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке

Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке

Набиуллина добавила, что программа льготной ипотеки как антикризисная была очень эффективна. Поддержку получили как покупатели жилья, так и строительная отрасль. Однако сейчас, по мнению главы ЦБ, программа должна быть свёрнута. Причиной тому — негативные эффекты. Низкая ипотечная ставка подогрела спрос, а он повышает цены. Результат получается обратным от ожидаемого.

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. А Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1