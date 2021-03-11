В Лионе устроили погромы и сожгли несколько машин — видео

Gangs from “sensitive areas” build road blocks, set cars on fire and attack the police in the French city of #Lyon tonight. Just another normal day in #France pic.twitter.com/UhGMcyXeJG — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 10, 2021

Участники массовых беспорядков вновь устроили погромы во французском Лионе и коммуне Фейзен. Сожжено несколько автомобилей и мусорных баков. Об этом сообщает газета "Фигаро".

Беспорядки начались накануне вечером в квартале Мермоз. По данным издания, всего неизвестные сожгли шесть авто. Одного из подозреваемых задержали. О столкновениях хулиганов с полицейскими не сообщается. В Сети появились видео, на которых видны горящие автомобили и поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

Добавим, что 6 марта погромы и столкновения с правоохранителями произошли в коммуне Броне, расположенной в пригороде Лиона. Это стало продолжением беспорядков, которые вспыхнули в городе и других его пригородах ещё 4 марта. Тогда также злоумышленники поджигали машины.

Беспорядки в регионе начались после ДТП, в котором серьёзно пострадал подросток, ехавший на скутере. По версии местных жителей, мальчика преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.

Ранее сообщалось, что более 80 человек пострадали во время шествия феминисток против насилия в Мексике.

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