В Лионе устроили погромы и сожгли несколько машин — видео
Это отголосок акций, начавшихся после того, как полицейские сбили подростка на скутере.
Gangs from “sensitive areas” build road blocks, set cars on fire and attack the police in the French city of #Lyon tonight. Just another normal day in #France pic.twitter.com/UhGMcyXeJG— RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 10, 2021
Участники массовых беспорядков вновь устроили погромы во французском Лионе и коммуне Фейзен. Сожжено несколько автомобилей и мусорных баков. Об этом сообщает газета "Фигаро".
Беспорядки начались накануне вечером в квартале Мермоз. По данным издания, всего неизвестные сожгли шесть авто. Одного из подозреваемых задержали. О столкновениях хулиганов с полицейскими не сообщается. В Сети появились видео, на которых видны горящие автомобили и поднимающиеся в небо густые клубы дыма.
Добавим, что 6 марта погромы и столкновения с правоохранителями произошли в коммуне Броне, расположенной в пригороде Лиона. Это стало продолжением беспорядков, которые вспыхнули в городе и других его пригородах ещё 4 марта. Тогда также злоумышленники поджигали машины.
Беспорядки в регионе начались после ДТП, в котором серьёзно пострадал подросток, ехавший на скутере. По версии местных жителей, мальчика преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.
Ранее сообщалось, что более 80 человек пострадали во время шествия феминисток против насилия в Мексике.
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