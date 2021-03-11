Байден рассказал, когда США будут готовы поделиться вакцинами от коронавируса

США готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавируса, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом на встрече с руководством фармацевтических компаний Merck и Johnson & Johnson сообщил президент Штатов Джо Байден.

"Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось", — уточнил Байден.

Он добавил, что поручил Минздраву страны закупить ещё около 100 миллионов доз вакцины от ковида, разработанной компанией Johnson & Johnson.

"Нам нужна максимальная гибкость. Всегда есть шанс, что мы столкнёмся с неожиданными проблемами или возникнет новая потребность в вакцинах", — поведал Байден.

Американский лидер заверил, что если в стране будет избыток вакцин, то США поделятся вакциной от ковида с другими.

Ранее регулятор США одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson. Теперь в Штатах разрешено применять уже три препарата от ковида, два других — производства Pfizer и Moderna.

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