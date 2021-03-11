Байден рассказал, когда США будут готовы поделиться вакцинами от коронавируса
Глава Белого дома поручил закупить ещё около 100 миллионов доз препарата от ковида.
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США готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавируса, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом на встрече с руководством фармацевтических компаний Merck и Johnson & Johnson сообщил президент Штатов Джо Байден.
"Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось", — уточнил Байден.
Он добавил, что поручил Минздраву страны закупить ещё около 100 миллионов доз вакцины от ковида, разработанной компанией Johnson & Johnson.
"Нам нужна максимальная гибкость. Всегда есть шанс, что мы столкнёмся с неожиданными проблемами или возникнет новая потребность в вакцинах", — поведал Байден.
Американский лидер заверил, что если в стране будет избыток вакцин, то США поделятся вакциной от ковида с другими.
Ранее регулятор США одобрил для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson. Теперь в Штатах разрешено применять уже три препарата от ковида, два других — производства Pfizer и Moderna.
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