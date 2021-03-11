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В Томске разом "заминировали" 11 школ

Эвакуировать учеников потребовалось только в нескольких из них.

11 марта 2021, 03:15
<p>Фото © vk.com/ya_tomich</p>

Фото © vk.com/ya_tomich

В Томске сегодня утром правоохранительным органам и экстренным службам пришлось проверять 11 школ. Поступило анонимное сообщение об их минировании.

"11 марта сразу в несколько томских школ поступили анонимные сообщения о "минировании", — приводят местные СМИ сообщения администрации региона.

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Большинство предупреждений поступило ещё до начала уроков. В некоторых же учебных заведениях учеников пришлось выводить из зданий. В администрации отметили, что по всем признакам это массовое "минирование" — лишь волна ложных сообщений.

Ранее подобное было в школах Сахалина и Курил. Там пришлось на время отменять занятия.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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