В Томске разом "заминировали" 11 школ
Эвакуировать учеников потребовалось только в нескольких из них.
Фото © vk.com/ya_tomich
В Томске сегодня утром правоохранительным органам и экстренным службам пришлось проверять 11 школ. Поступило анонимное сообщение об их минировании.
"11 марта сразу в несколько томских школ поступили анонимные сообщения о "минировании", — приводят местные СМИ сообщения администрации региона.
Большинство предупреждений поступило ещё до начала уроков. В некоторых же учебных заведениях учеников пришлось выводить из зданий. В администрации отметили, что по всем признакам это массовое "минирование" — лишь волна ложных сообщений.
Ранее подобное было в школах Сахалина и Курил. Там пришлось на время отменять занятия.
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