Россиян призвали помнить об опасной стороне оригинальных селфи
Прежде чем сделать эффектный снимок, нужно оценить возможные угрозы.
Фото © Pixabay
Зависимые от социальных сетей люди часто даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать модные и оригинальные селфи. А при определённых условиях погоня за такими фото может обернуться трагедией.
"Точно не стоит делать селфи в местах, опасных для жизни, поскольку в данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съёмки в транспорте на ходу и так далее", — приводит агентство "Прайм" слова управляющего партнёра коммуникационного агентства Марка Шермана.
Он добавил, что человек, когда делает снимок, должен понимать, что это безопасно и с ним ничего не произойдёт. Нужно убедиться, что при попытке найти необычный ракурс для фото вы не оступитесь или не упадёте с высоты. Также Шерман призвал любителей необычных селфи помнить, что процесс съёмки не должен мешать окружающим людям.
Ранее фотограф Владимир Широков раскрыл секрет эффектных селфи.
Выбор редакции
Нога балерины, беременная собака и ещё 18 рентгеновских снимков, на которые нельзя не залипнуть
Я шагаю по Москве: 6 потрясающих ретромест для создания селфи по мотивам известных фильмов
Вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду
По факту отравления красноярских школьников возбудили уже третье дело
В Томске разом "заминировали" 11 школ
Комментариев: 0