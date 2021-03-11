Россиян призвали помнить об опасной стороне оригинальных селфи

Зависимые от социальных сетей люди часто даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать модные и оригинальные селфи. А при определённых условиях погоня за такими фото может обернуться трагедией.

"Точно не стоит делать селфи в местах, опасных для жизни, поскольку в данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съёмки в транспорте на ходу и так далее", — приводит агентство "Прайм" слова управляющего партнёра коммуникационного агентства Марка Шермана.

Он добавил, что человек, когда делает снимок, должен понимать, что это безопасно и с ним ничего не произойдёт. Нужно убедиться, что при попытке найти необычный ракурс для фото вы не оступитесь или не упадёте с высоты. Также Шерман призвал любителей необычных селфи помнить, что процесс съёмки не должен мешать окружающим людям.

Ранее фотограф Владимир Широков раскрыл секрет эффектных селфи.

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