Осьминог украл камеру и выиграл конкурс подводной фотографии, сделав селфи со скрытым смыслом
Чтобы выигрывать конкурсы фотографии, необязательно быть профессионалом или даже... человеком. Герой этого материала — тому доказательство.
Ежегодно Правительство Великобритании, Канады и Австралии проводит конкурс подводной фотографии Ocean Art. В 2020 году в нём принимало участие всего 80 профессионалов. Мероприятие не очень масштабное, однако спустя пару месяцев после оглашения результатов голосования о победителе начали говорить все, ведь по факту триумфальный кадр — селфи осьминога.
Главный приз на конкурсе — 45 тысяч долларов (3,3 млн рублей). Очевидный вопрос, кто получит сумму за селфи? Автор идеи и владелец оборудования, на которое был сделан кадр "День щупалец", — фотограф Гаэтано Гарджуло. Снимок вышел случайно. Когда австралиец плавал в надежде отснять материал для конкурса, к нему пристал осьминог. Заметив камеру, моллюск отобрал её у мужчины и, случайно нажав на затвор, сделал несколько селфи.
Гаэтано Гарджуло. Фото © Screen Rant
Подождав немного, Гаэтано вернул оборудование себе и начал разбирать, что наснимал головоногий. Материала для конкурса было достаточно. Председатель жюри Ocean Art Тони Ву отметил, что кадр, который отобрал Гарджуло, и правда вышел исключительный. И сам осьминог — лишь часть успеха. Мать с мальчиком на заднем плане добавляют снимку метафоричности — это не только отражение тесной связи между родителем и ребёнком, но и человечеством и животным миром вообще, пишет Screen Rant.
WOW-animals
Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда
2 марта, 08:13
Только держите себя в руках. 10 милых грызунов, попавших в объектив фотографа в самый лучший момент
28 февраля, 16:00
Грумер настолько необычно покрасила немецкого дога, что прохожие уверены, что он из другой галактики
28 февраля, 15:00
Выбор редакции
Учёные обнаружили неизвестные науке виды хищных организмов
На берег ещё одного региона выбросило мёртвых осьминогов. Это связывают с ЧП на Камчатке — видео
Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье
"Есть и другие формы контроля": Народный учитель оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году
Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал
Комментариев: 0