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Осьминог украл камеру и выиграл конкурс подводной фотографии, сделав селфи со скрытым смыслом

Чтобы выигрывать конкурсы фотографии, необязательно быть профессионалом или даже... человеком. Герой этого материала — тому доказательство.

5 марта 2021, 08:26

Фото © Screen Rant

Ежегодно Правительство Великобритании, Канады и Австралии проводит конкурс подводной фотографии Ocean Art. В 2020 году в нём принимало участие всего 80 профессионалов. Мероприятие не очень масштабное, однако спустя пару месяцев после оглашения результатов голосования о победителе начали говорить все, ведь по факту триумфальный кадр — селфи осьминога.

Фото © Screen Rant

Фото © Screen Rant

Главный приз на конкурсе — 45 тысяч долларов (3,3 млн рублей). Очевидный вопрос, кто получит сумму за селфи? Автор идеи и владелец оборудования, на которое был сделан кадр "День щупалец", — фотограф Гаэтано Гарджуло. Снимок вышел случайно. Когда австралиец плавал в надежде отснять материал для конкурса, к нему пристал осьминог. Заметив камеру, моллюск отобрал её у мужчины и, случайно нажав на затвор, сделал несколько селфи.

Гаэтано Гарджуло. Фото © Screen Rant

Гаэтано Гарджуло. Фото © Screen Rant

Подождав немного, Гаэтано вернул оборудование себе и начал разбирать, что наснимал головоногий. Материала для конкурса было достаточно. Председатель жюри Ocean Art Тони Ву отметил, что кадр, который отобрал Гарджуло, и правда вышел исключительный. И сам осьминог — лишь часть успеха. Мать с мальчиком на заднем плане добавляют снимку метафоричности — это не только отражение тесной связи между родителем и ребёнком, но и человечеством и животным миром вообще, пишет Screen Rant.

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Конкурс на самую отмороженную причёску, участникам которого самое место — в России: 10 смелых фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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