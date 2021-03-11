В России за год резко выросла доля просроченных потребительских кредитов

В России за год доля просроченных потребительских кредитов выросла до 23,5%. Такие данные получены на конец января этого года. А в том же периоде прошлого года таких проблемных кредитов было 17,8%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сегменте потребительских кредитов рост просрочки самый заметный, но в других тоже есть. К примеру, по микрозаймам он составил 3,9% (до 26,9%), по кредитным картам — на 0,3% (до 7,3%). А вот по ипотеке доля просрочки упала — правда, всего на 0,1% (до 1,3%).

"Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов", — заявил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

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