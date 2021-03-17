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В Минцифры объяснили инициативу с доступом Роскомнадзора к данным о звонках

Новшество направлено на борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся тысячи россиян.

17 марта 2021, 22:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Предоставление детальных данных об абонентах в Роскомнадзор для борьбы с "серыми" sim-картами не нарушит тайну связи. В этом заверили в Минцифры. Там подчеркнули, что новшество не коснётся содержимого звонков и сообщений пользователей.

"В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие sim-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные", — объяснили в ведомстве.

Новые правила позволят "навести порядок на рынке "серых" sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств", уверены в ведомстве.

"Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", — подчеркнули в Минцифры.

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Напомним, идея о расширенном доступе Роскомнадзора к данным о звонках россиян пока оформлена только в проекте постановления правительства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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