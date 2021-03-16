Налоговики в России получили расширенный доступ к банковской тайне

С сегодняшнего дня марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь в течение трех дней после получения запроса от налогового органа банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

"Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", – говорят в пресс-службе ФНС.

Доступ ФНС к банковской тайне был расширен по предложению правительства. В кабмине считают, что такая мера "будет способствовать обелению экономики".

Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект об изменении ставки НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом.

Авторы