Налоговики в России получили расширенный доступ к банковской тайне
В ведомстве заверяю, что это не затронет добросовестных граждан.
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С сегодняшнего дня марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь в течение трех дней после получения запроса от налогового органа банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
"Данные изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов", – говорят в пресс-службе ФНС.
Доступ ФНС к банковской тайне был расширен по предложению правительства. В кабмине считают, что такая мера "будет способствовать обелению экономики".
Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект об изменении ставки НДФЛ, согласно которому доходы россиян в пределах 204 тысяч рублей в год не будут облагаться подоходным налогом.
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