Счётная палата предупредила о рисках роста цен на топливо
В ведомстве считают, что нефтяной отрасли России нужна генеральная схема развития.
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Счетная палата считает, что в этом году могут повториться риски роста цен на топливо. Об этом говорится в отчёте ведомства по итогам 2020 года.
"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в документе.
Резкий рост цен на топливо начался в России весной 2018 года на фоне подорожания нефти. Правительство тогда занялось регулированием, благодаря чему ситуацию удалось стабилизировать. К примеру, был введён демпфирующий механизм, который позволил отвязать цены на АЗС от котировок на мировых биржах.
Однако в конце прошлого года – начале этого цены вновь начали расти. Потребовалось вновь принимать меры по стабилизации, частным компаниям было рекомендовано увеличить нагрузку нефтеперерабатывающих заводов.
Счётная палата направила в правительство и разные ведомства рекомендацию "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года". Ожидается, что генеральная схема будет рассмотрена кабмином в апреле этого года.
Ранее Лайф рассказывал, что в Минэнерго назвали причины рекордного роста цен на бензин в России. Ведомство продолжают регулярный мониторинг топливного рынка.
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