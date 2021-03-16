Счётная палата предупредила о рисках роста цен на топливо

Счетная палата считает, что в этом году могут повториться риски роста цен на топливо. Об этом говорится в отчёте ведомства по итогам 2020 года.

"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в документе.

Резкий рост цен на топливо начался в России весной 2018 года на фоне подорожания нефти. Правительство тогда занялось регулированием, благодаря чему ситуацию удалось стабилизировать. К примеру, был введён демпфирующий механизм, который позволил отвязать цены на АЗС от котировок на мировых биржах.

Однако в конце прошлого года – начале этого цены вновь начали расти. Потребовалось вновь принимать меры по стабилизации, частным компаниям было рекомендовано увеличить нагрузку нефтеперерабатывающих заводов.

Счётная палата направила в правительство и разные ведомства рекомендацию "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года". Ожидается, что генеральная схема будет рассмотрена кабмином в апреле этого года.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минэнерго назвали причины рекордного роста цен на бензин в России. Ведомство продолжают регулярный мониторинг топливного рынка.

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