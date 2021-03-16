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Счётная палата предупредила о рисках роста цен на топливо

В ведомстве считают, что нефтяной отрасли России нужна генеральная схема развития.

16 марта 2021, 22:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Счетная палата считает, что в этом году могут повториться риски роста цен на топливо. Об этом говорится в отчёте ведомства по итогам 2020 года.

"Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в документе.

Резкий рост цен на топливо начался в России весной 2018 года на фоне подорожания нефти. Правительство тогда занялось регулированием, благодаря чему ситуацию удалось стабилизировать. К примеру, был введён демпфирующий механизм, который позволил отвязать цены на АЗС от котировок на мировых биржах.

Бензин на московских АЗС дорожает уже четвёртый месяц подряд

Бензин на московских АЗС дорожает уже четвёртый месяц подряд

Однако в конце прошлого года – начале этого цены вновь начали расти. Потребовалось вновь принимать меры по стабилизации, частным компаниям было рекомендовано увеличить нагрузку нефтеперерабатывающих заводов.

Счётная палата направила в правительство и разные ведомства рекомендацию "обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года". Ожидается, что генеральная схема будет рассмотрена кабмином в апреле этого года.

Ранее Лайф рассказывал, что в Минэнерго назвали причины рекордного роста цен на бензин в России. Ведомство продолжают регулярный мониторинг топливного рынка.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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