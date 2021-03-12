В Минэнерго назвали причины рекордного роста цен на бензин в России

Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в России в марте связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо. Об этом заявили в Минэнерго.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные виды топлива", — отметили в пресс-службе Минэнерго.

В министерстве отметили, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции.

Лайф рассказывал, что цена на бензин в России побила исторический рекорд. Так, Аи-92 стоит 55,75 тысячи рублей за тонну. В последний раз подобный скачок наблюдался в мае 2018 года, когда данная марка топлива стоила 55,43 тысячи рублей за тонну.

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