Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане

Там отметили, что первую партию российского препарата доставят в страну в ближайшее время. По мнению официальных лиц Азербайджана, антиковидная вакцина уже доказала свою эффективность. В Минздраве страны напомнили, что разработку российских врачей уже зарегистрировали более чем в 50 государствах.