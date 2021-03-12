Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане
Первую партию препарата скоро доставят на территорию страны.
Фото © ТАСС / Zuma
Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской противоковидной вакцины "Спутник V". Сообщение опубликовано на сайте министерства.
Там отметили, что первую партию российского препарата доставят в страну в ближайшее время. По мнению официальных лиц Азербайджана, антиковидная вакцина уже доказала свою эффективность. В Минздраве страны напомнили, что разработку российских врачей уже зарегистрировали более чем в 50 государствах.
А недавно стало известно, что планируется масштабная информационная кампания против российских антиковидных препаратов.
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