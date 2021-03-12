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Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане

Первую партию препарата скоро доставят на территорию страны.

12 марта 2021, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской противоковидной вакцины "Спутник V". Сообщение опубликовано на сайте министерства.

Там отметили, что первую партию российского препарата доставят в страну в ближайшее время. По мнению официальных лиц Азербайджана, антиковидная вакцина уже доказала свою эффективность. В Минздраве страны напомнили, что разработку российских врачей уже зарегистрировали более чем в 50 государствах.

The Times: немецкие медики аплодируют "умной" российской вакцине "Спутник V"

The Times: немецкие медики аплодируют "умной" российской вакцине "Спутник V"

А недавно стало известно, что планируется масштабная информационная кампания против российских антиковидных препаратов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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