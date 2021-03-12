Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"
Целевой аудиторией вбросов выбраны европейские страны, уже зарегистрировавшие российский препарат: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
Фото © ТАСС / EPA / GEORGI
На фоне растущего спроса на вакцину "Спутник V" во всём мире ряд стран Запада (США и их союзники) планирует масштабную информационную кампанию против российских антиковидных препаратов, об этом сообщает источник в Кремле.
По его данным, кампания нацелена на формирование предвзятого отношения к разработкам учёных из РФ, а добиться этого Запад собирается с помощью некоммерческих организаций, например "Фонда Сороса", "Агентства США по международному развитию", а также СМИ — Би-би-си и Reuters. Целевой аудиторией вбросов источник назвал европейские страны, которые уже зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V".
Собеседник отмечает, что США и союзники намерены продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата. Одновременно Запад планирует публиковать материалы о "некомпетентности" российских иммунологов.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран мира.
Выбор редакции
Вакцину "Спутник V" одобрили в Азербайджане
В Кремле прокомментировали работу западных СМИ
В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандской четвёрки"
"Не было никакого умысла": Как оправдались уволенные за скандальное фото сотрудники "Локомотива"
"Спартак" снова против РФС: красно-белые негодуют из-за жёлтой карточки Жиго
Комментариев: 0