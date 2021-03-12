Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"

На фоне растущего спроса на вакцину "Спутник V" во всём мире ряд стран Запада (США и их союзники) планирует масштабную информационную кампанию против российских антиковидных препаратов, об этом сообщает источник в Кремле.

По его данным, кампания нацелена на формирование предвзятого отношения к разработкам учёных из РФ, а добиться этого Запад собирается с помощью некоммерческих организаций, например "Фонда Сороса", "Агентства США по международному развитию", а также СМИ — Би-би-си и Reuters. Целевой аудиторией вбросов источник назвал европейские страны, которые уже зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V".

Собеседник отмечает, что США и союзники намерены продвигать тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" и подкреплять их инсценировкой массовой гибели людей якобы из-за использования препарата. Одновременно Запад планирует публиковать материалы о "некомпетентности" российских иммунологов.

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