The Times: немецкие медики аплодируют "умной" российской вакцине "Спутник V"
Эксперты не исключают регистрации препарата в Евросоюзе.
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В Германии считают, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" может оказаться более эффективной, чем препарат AstraZeneca. Глава постоянного комитета по вакцинации при Правительстве ФРГ Томас Мертенс предположил, что "Спутник V" всё же разрешат для применения в ЕС. Об этом пишет The Times.
"Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идёт о вакцине на основе вирусного вектора — на основе аденовируса. Но, в отличие от вакцины AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз. Это очень умное решение, потому что это позволяет предотвратить возможную потерю эффективности из-за иммунного ответа на сами векторы", — отметил Мертенс.
Автор статьи также добавляет, что многие европейские учёные поначалу довольно холодно встретили российскую вакцину, однако их сомнения развеяли результаты клинических исследований, которые показали эффективность препарата в более чем 90% случаев.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран мира.
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