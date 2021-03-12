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В России за сутки выявили менее десяти тысяч случаев коронавируса

При этом выздоровело более 13 тысяч человек.

12 марта 2021, 08:04
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

В России за минувшие сутки выявили 9794 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве. Суточный прирост там составил 1610 случаев. Следом за столицей — Санкт-Петербург (957) и Московская область (476). При этом полностью вылечилось от ковида 13 496 пациентов.

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По данным оперштаба, с начала эпидемии в России коронавирусом заразилось уже 4 370 617 человек. Из них выздоровели и выписалось из больниц 3 973 029 пациентов, а скончалось — 91 220.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила россиян о возможном появлении новых опасных вирусов, которые могут нести за собой эпидемии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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