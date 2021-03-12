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Мурашко: "Спутник V" эффективен против британской версии коронавируса

В исследовании помогли привитые добровольцы.

12 марта 2021, 08:01
<p>Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность против британского штамма коронавируса. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма", — рассказал министр.

По словам Мурашко, российские специалисты исследовали активность сыворотки крови. В этом им помогли добровольцы, привитые "Спутником V".

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Напомним, что Михаил Мурашко ранее обсудил вакцину "Спутник V" с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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