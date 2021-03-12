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Попова предрекла появление новых опасных вирусов

Необходимо научиться защищаться от них заранее, отметила она.

12 марта 2021, 06:14
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Шансы возникновения новых опасных вирусов со временем могут возрасти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Новые инфекции были и есть. <...> Наверняка и ещё будут. Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении", — сказала она в интервью ТАСС.

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Попова подчеркнула, что новый технологический уклад и возможности синтетической биологии, когда вирус можно собрать практически в гараже, — всё это говорит о том, что риски возникновения новых инфекций есть и они будут увеличиваться. Важно научиться защищаться от них, добавила она.

А ранее россиянам напомнили, в каких случаях маски на улице обязательны. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у властей регионов нет полномочий отменять федеральную норму, в данном случае — об обязательном масочном режиме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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