Попова предрекла появление новых опасных вирусов

"Новые инфекции были и есть. <...> Наверняка и ещё будут. Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении", — сказала она в интервью ТАСС.