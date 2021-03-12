Россиянам напомнили, в каких случаях маски на улице обязательны
Региональные власти не могут отменить норму, введённую на федеральном уровне.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Масочный режим в России всё ещё в силе. В том числе требование носить маску даже на улице при скоплении более 50 человек. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Поэтому сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски необязательны", — сказала Попова в интервью ТАСС.
Она пояснила, что у властей регионов нет полномочий отменять федеральную норму, в данном случае — об обязательном масочном режиме.
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