Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянам напомнили, в каких случаях маски на улице обязательны

Региональные власти не могут отменить норму, введённую на федеральном уровне.

12 марта 2021, 03:21
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Масочный режим в России всё ещё в силе. В том числе требование носить маску даже на улице при скоплении более 50 человек. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Поэтому сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски необязательны", — сказала Попова в интервью ТАСС.

В "Роскачестве" назвали самые бесполезные маски

В "Роскачестве" назвали самые бесполезные маски

Она пояснила, что у властей регионов нет полномочий отменять федеральную норму, в данном случае — об обязательном масочном режиме.

Ранее учёный дал прогноз о вероятности третьей волны коронавируса в Европе.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1