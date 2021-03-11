Попова рассказала, когда вырабатывается иммунитет к ковиду после вакцинации "Эпиваккороной"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона", разработанным новосибирским центром "Вектор", вырабатывается на 42-й день после первой инъекции.

"Она позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно. То есть мы говорим о том, что защитный иммунитет будет после 40–42-го дня от первой вакцинации. Это надо иметь в виду, это в принципе касается всех вакцин", — отметила глава ведомства в беседе с ТАСС.

Попова добавила, что до 42-го дня после первой инъекции (с учётом, что на 21-й день была проведена вторая) нельзя себя считать полностью защищённым от ковида.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что на данный момент препаратом "Эпиваккорона" уже привилось свыше 20 тысяч человек. У вакцинированных нет никаких побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола. Как указала Попова, препарат подходит для аллергиков и людей старшего возраста.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила вероятность заразиться британским коронавирусом после обычного ковида.

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