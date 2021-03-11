В ВОЗ прокомментировали массовый отказ европейских стран от вакцины AstraZeneca
Уже девять государств приостановили использование препарата в том или ином объёме.
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У Всемирной организации здравоохранения пока нет полного понимания ситуации с вакциной от компании AstraZeneca, от которой стали отказываться европейские страны. Эксперты ВОЗ изучают ситуацию.
"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", — заявил представитель ВОЗ РИА "Новости".
Напомним, что уже по меньшей мере девять европейских государств в той или иной мере приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата.
Приостановили использование препарата Дания, Норвегия и Исландия. Италия, Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург пока решили придержать на складах только некоторые партии препарата — в качестве превентивной меры.
В то же время регулятор ЕС рекомендовал европейцам, несмотря на такие проблемы, продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca. Проблемная вакцина общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
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