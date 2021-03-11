До девяти выросло число стран, ограничивших использование вакцины AstraZeneca
Некоторые из них пока приняли такие меры только в отношении определённых партий препарата.
Фото © Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images
Уже девять европейских государств приняли решение в том или ином формате приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Поводом для этого стали сообщения о появлении тромбов у некоторых привитых пациентов.
Как пишет Би-би-си, приостановили использование препарата Дания, Норвегия и Исландия. Италия, Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург пока решили придержать на складах только некоторые партии препарата, в качестве превентивной меры.
Как сообщает испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в настоящее время изучает сообщения об образовании тромбов у привитых вакциной AstraZeneca в некоторых европейских странах.
В то же время регулятор ЕС рекомендовал европейцам, несмотря на такие проблемы, продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca. Проблемная вакцина общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
Выбор редакции
В ВОЗ прокомментировали массовый отказ европейских стран от вакцины AstraZeneca
Попова оценила вероятность заразиться британским коронавирусом после обычного ковида
В американской школе законы отказались называть именем Ньютона из-за цвета его кожи
Эксперт объяснил, что и как лучше удалить из памяти телефона
Диетолог назвал самые опасные начинки блинов
Комментариев: 0