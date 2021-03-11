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До девяти выросло число стран, ограничивших использование вакцины AstraZeneca

Некоторые из них пока приняли такие меры только в отношении определённых партий препарата.

11 марта 2021, 22:12
<p>Фото © Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images</p>

Фото © Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images

Уже девять европейских государств приняли решение в том или ином формате приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Поводом для этого стали сообщения о появлении тромбов у некоторых привитых пациентов.

Как пишет Би-би-си, приостановили использование препарата Дания, Норвегия и Исландия. Италия, Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург пока решили придержать на складах только некоторые партии препарата, в качестве превентивной меры.

Как сообщает испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в настоящее время изучает сообщения об образовании тромбов у привитых вакциной AstraZeneca в некоторых европейских странах.

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В Австрии прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины

В то же время регулятор ЕС рекомендовал европейцам, несмотря на такие проблемы, продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca. Проблемная вакцина общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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