До девяти выросло число стран, ограничивших использование вакцины AstraZeneca

Уже девять европейских государств приняли решение в том или ином формате приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Поводом для этого стали сообщения о появлении тромбов у некоторых привитых пациентов.

Как пишет Би-би-си, приостановили использование препарата Дания, Норвегия и Исландия. Италия, Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург пока решили придержать на складах только некоторые партии препарата, в качестве превентивной меры.

Как сообщает испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в настоящее время изучает сообщения об образовании тромбов у привитых вакциной AstraZeneca в некоторых европейских странах.

В то же время регулятор ЕС рекомендовал европейцам, несмотря на такие проблемы, продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca. Проблемная вакцина общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

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