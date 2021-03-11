Регулятор ЕС рекомендовал европейцам продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведётся расследование случаев тромбоэмболических осложнений", — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЕМА пока не связывают случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами. При этом в настоящий момент продолжается расследование осложнений, отметили там.