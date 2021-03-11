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Регулятор ЕС рекомендовал европейцам продолжать прививаться противоковидной вакциной AstraZeneca

Преимущества препарата перевешивают риски, отметили там.

11 марта 2021, 17:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендует продолжать вакцинацию населения британской противоковидной вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

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"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведётся расследование случаев тромбоэмболических осложнений", — говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЕМА пока не связывают случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами. При этом в настоящий момент продолжается расследование осложнений, отметили там.

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Накануне Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у людей, сделавших прививку. Напомним, что случаи тромбоэмболии среди вакцинированных данным препаратом также вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии. В целом эта партия вакцины общим количеством в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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