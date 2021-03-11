Вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС
Для развития иммунитета будет достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими препаратами.
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Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования четвёртую вакцину от коронавируса. Речь идёт о препарате Janssen, разработанном американской корпорацией Johnson & Johnson. Особенность этой прививки состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими лекарствами. Ранее этот препарат уже одобрили в США.
📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021
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"ЕМА рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет", — проинформировал регулятор в своём твиттере.
Ранее Лайф сообщал, что Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов. Так же поступили Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург. Европейский лекарственный регулятор пока не связывает случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.
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