Вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования четвёртую вакцину от коронавируса. Речь идёт о препарате Janssen, разработанном американской корпорацией Johnson & Johnson. Особенность этой прививки состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими лекарствами. Ранее этот препарат уже одобрили в США.