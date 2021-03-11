Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Вакцина от Johnson & Johnson стала четвёртой одобренной в ЕС

Для развития иммунитета будет достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими препаратами.

11 марта 2021, 13:49

Фото © Pixabay

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования четвёртую вакцину от коронавируса. Речь идёт о препарате Janssen, разработанном американской корпорацией Johnson & Johnson. Особенность этой прививки состоит в том, что для развития иммунитета достаточно только одной прививки, а не двух, как в случае с другими лекарствами. Ранее этот препарат уже одобрили в США.

"ЕМА рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет", — проинформировал регулятор в своём твиттере.

Ранее Лайф сообщал, что Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов. Так же поступили Австрия, Эстония, Литва, Латвия и Люксембург. Европейский лекарственный регулятор пока не связывает случаи тромбоэмболии у пациентов с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов

сегодня в 12:56

Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны

сегодня в 11:29

В Петербурге в больнице открыли дополнительные отделения для неудачливых лыжников и саночников

сегодня в 13:28
Life

50-я страна одобрила "Спутник V"

сегодня в 14:27

На Кубани курица стала мамой для семерых беспризорных котят — видео

сегодня в 14:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1