Путин заявил, что ежемесячное пополнение ФНБ может достичь 200 млрд рублей
Российский лидер дал правительству месяц, чтобы подумать над инвестпроектами для трат.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) может достичь 180–200 миллиардов рублей.
"Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП, прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180–200 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.
Также глава государства поручил правительству за месяц придумать, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги ФНБ, и без промедления запустить их.
Ранее Владимир Путин потребовал не затягивать с введением механизма компенсации инвестиционных вычетов.
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