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Путин заявил, что ежемесячное пополнение ФНБ может достичь 200 млрд рублей

Российский лидер дал правительству месяц, чтобы подумать над инвестпроектами для трат.

11 марта 2021, 13:41
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ежемесячное пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) может достичь 180–200 миллиардов рублей.

"Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП, прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180–200 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.

Также глава государства поручил правительству за месяц придумать, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги ФНБ, и без промедления запустить их.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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