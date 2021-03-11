Путин заявил, что ежемесячное пополнение ФНБ может достичь 200 млрд рублей

"Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП, прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180–200 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.

Также глава государства поручил правительству за месяц придумать, на какие востребованные инвестпроекты потратить деньги ФНБ, и без промедления запустить их.